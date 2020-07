Vliegtuig Ryanair landt veilig na bomdreiging, man opgepakt

Een passagiersvliegtuig van Ryanair is vrijdag veilig geland op de eindbestemming Oslo nadat alarm was geslagen over een mogelijk explosief aan boord. Deense F-16’s escorteerden het toestel naar de Noorse hoofdstad, waar de politie klaarstond. Die zegt in een verklaring dat een 51-jarige Brit is opgepakt die achter de dreiging zou zitten.