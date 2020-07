Barcelona valt weer onder lockdownmaatregelen

Theaters, bioscopen, sportcentra, zwembaden en discotheken gaan in de metropool Barcelona weer dicht om een nieuwe verspreiding van het gevreesde coronavirus tegen te gaan. De Catalaanse regering heeft dit vrijdag bepaald. Ze breidt daarmee het gebied waar weer coronamaatregelen in Catalonië van kracht zijn aanzienlijk uit. Er was al een stadsdeel waar die weer waren ingevoerd, net als in de regio van de stad Lérida, 130 kilometer westelijker.