Eenrichtingsverkeer op Wallen en Kalverstraat tegen drukte

Op de Wallen en in de Kalverstraat in Amsterdam wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft daartoe besloten uit vrees voor een toename van het aantal coronabesmettingen als gevolg van de toenemende drukte in de binnenstad.

In het Wallengebied wordt op vrijdag vanaf 18.00 uur en zaterdag vanaf 18.00 uur eenrichtingsverkeer ingesteld. Als het te druk wordt, kunnen stegen tijdelijk worden afgesloten voor bezoekers. Bewoners kunnen op elk moment het gebied in en uit, aldus de Veiligheidsregio.

Op zaterdag en zondag wordt er bij toenemende drukte eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat, om meer ruimte te creëren voor winkelend publiek. De route loopt dan vanaf de Dam richting het Muntplein. Vanaf de Heiligeweg is geen toegang tot de Kalverstraat en vanaf het Spui wordt het publiek richting De Munt geleid. Bij te grote drukte kan de toegang gedoseerd worden en in het uiterste geval wordt de straat tijdelijk afgesloten.

Extra controles

Ook vinden er komend weekend extra controles plaats in de binnenstad, om er zeker van te zijn dat alle horecazaken, attracties en andere publiekstrekkers zich aan de coronaregels houden. Handhavers van de gemeente en de politie zijn komend weekend ook alert op illegale feesten in Amsterdam. Zij grijpen in als het nodig is, aldus de Veiligheidsregio.

Met behulp van tekstkarren en berichten op Twitter en Facebook wordt het publiek geïnformeerd over en gewaarschuwd voor grote drukte en eventuele afsluitingen. Het bestuur van de Veiligheidsregio noemt het voorkomen van een uitbraak “een gezamenlijke verantwoordelijkheid”.