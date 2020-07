Merkel niet optimistisch over EU-akkoord coronafonds

Bondskanselier Angela Merkel denkt dat alleen “grote compromisbereidheid” onder de 27 EU-landen “om te doen wat voor de mensen in Europa goed is” kan leiden tot een akkoord over een coronaherstelfonds, gekoppeld aan de meerjarenbegroting van de EU. “De verschillen zijn nog heel groot”, zei ze bij aankomst voor de EU-top in Brussel. “We hebben zeer veel voorbereidingen achter de rug. Maar ik verwacht heel, heel zware onderhandelingen.”

Samen met de Franse president Emmanuel Macron zei ze EU-president Charles Michel te zullen steunen in zijn pogingen om de leiders over de streep te trekken. “Ik kan niet voorspellen of we het eens kunnen worden. We gaan nu simpelweg heel hard werken.” Voor de top is vrijdag en zaterdag uitgetrokken, maar als de leiders serieuze stappen vooruit zetten kan zondag er volgens betrokkenen ook nog aan worden vastgeplakt.

Michel zei dat de top niet alleen over geld gaat. “Het gaat ook over de Europese toekomst en onze saamhorigheid. We willen een sterker en robuuster Europa. Ik weet dat het moeilijk wordt”, zei de Belg. “Maar ik ben er totaal van overtuigd dat we met politieke moed een akkoord kunnen bereiken.” Volgens de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen staat er veel op het spel. “De hele wereld kijkt toe of we erin slagen tezamen de crisis te overwinnen.”

Giuseppe Conte, premier van het zwaar door het coronavirus getroffen Italië: “Een akkoord is niet alleen in het belang van Italië. Ons economische en sociale antwoord op de crisis is in het belang van alle Europese burgers.”