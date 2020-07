Vernietigend boek van nicht Trump niet aan te slepen

Het boek was al meteen de grootste bestseller van uitgeverij Simon&Schuster ooit. Op de eerste dag werden 950.000 exemplaren verkocht in print, ebook of e-audioboek, melden Amerikaanse media. Het gaat hier ook om bestellingen.

In het boek Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man vertelt nicht Mary Trump hoe het was om op te groeien in de Trump-familie, met haar vader als oudere broer van de latere president. Ze waarschuwt voor een herverkiezing van oom Donald. De familie probeerde tevergeefs publicatie tegen te houden.