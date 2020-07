Coronabesmetting bij 25e nertsenbedrijf

Opnieuw is er op een nertsenbedrijf een besmetting met corona vastgesteld. Het gaat om een nertsenbedrijf in Westerbeek in Noord-Brabant, met 1100 moederdieren. De dieren op het bedrijf worden zo spoedig mogelijk geruimd. De besmetting is ontdekt nadat pups waren getest voor vervoer naar een andere locatie, meldt het ministerie van Landbouw.