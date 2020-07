Macron wil overleg met Rutte vlak voor EU-top

De Franse president Macron wil voor de Europese top begint vrijdagmorgen overleg met premier Rutte. Dit is in kringen rond het Franse staatshoofd gezegd. Macron zou 09.00 uur, een uur voor de tweedaagse top begint, met Rutte spreken. De Europese top gaat vooral over het opzetten van een Europees herstelfonds voor stimulering van de zwaar door het coronavirus getroffen economie. Vooral Zuid-Europese landen dringen erop aan dat zo snel mogelijk te doen. Ze willen het geld uit een fonds van 750 miljard euro in de vorm van subsidies.