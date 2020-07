Grapperhaus wil 'maatschappelijk debat' over seks tegen iemands wil

Nederlanders moeten meedenken en -praten over het bestrijden van seksueel wangedrag, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. Hij wil in september een "maatschappelijk debat" aanzwengelen met deskundigen en andere betrokkenen over zijn plan om seks tegen de wil strafbaar te maken.

Grapperhaus wil onder meer in gesprek met Amnesty International, dat zijn wetsvoorstel niet ver genoeg vindt gaan. Wie seks heeft met iemand die dat niet wil, moet vervolgd worden voor verkrachting, vindt de mensenrechtenorganisatie. De minister wil dat juist afzonderlijk strafbaar maken, met een lagere straf. Nu is het vaak nog moeilijk om daders aan te pakken. Een slachtoffer dat bijvoorbeeld uit angst 'bevriest', kan lastig aantonen dat de dader zijn wil met dwang heeft doorgezet.

In de 5600 kaarten die medestanders van Amnesty aan de minister stuurden om zijn plannen aan te scherpen, leest die dat het hard nodig is dat seks tegen de wil strafbaar wordt. Sinds de #metoo-beweging is het besef gegroeid dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet onschuldig is, meent Grapperhaus. Hij roept iedereen op zijn wetsvoorstel tegen het licht te houden en wil er na de zomer over doorpraten.

Amnesty International is niet de enige met twijfels over Grapperhaus' wetsvoorstel. Uit de hoek van strafrechtadvocaten klinkt juist dat het overbodig is en vooral nieuwe vragen oproept.