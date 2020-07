Geldinzamelaar ‘Captain Tom’ vrijdag geridderd in Windsor Castle

De vanwege corona afgeschermde Britse koningin Elizabeth hervat haar officiële ontvangsten door de oorlogsveteraan Tom Moore, die beroemd werd door zijn geldinzamelingsactie, vrijdag tot ridder te slaan. De ceremonie is in Windsor Castle en Moore brengt familieleden mee naar het kasteel.

De 100-jarige Moore of ‘Captain Tom’ wordt geridderd vanwege zijn inspanningen om geld in te zamelen voor de Britse gezondheidszorg in de coronacrisis. Hij liep rondjes in zijn tuin om geld in te zamelen en werd een nationale held. Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn honderdste verjaardag op 30 april duizend pond op te halen, maar het was op zijn verjaardag al 30 miljoen pond (33 miljoen euro). Ter ere van zijn verjaardag vlogen vliegtuigen van de Britse luchtmacht over zijn huis en kreeg Moore de eretitel van kolonel.

Moore was zeven jaar lang militair en diende in de Tweede Wereldoorlog en in 1946 in Brits-Indië, Birma en Nederlands-Indië. Hij kreeg hoge onderscheidingen als militair.