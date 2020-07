Stank en rook door brand in afvalberg afvalverwerker Vlaardingen (2)

Een brand in een berg afval in Vlaardingen veroorzaakt veel rook en stank in de omgeving. De brand ontstond halverwege de avond in een loods van een afvalverwerker aan de Kreekweg. Even na 23.30 uur meldde Rijnmondveilig dat de brand zich nog uitbreidt.

De rook trekt naar het zuiden richting Pernis, Rhoon en Poortugaal. Er is naar de inwoners van het gebied een NL-Alert gestuurd. Mensen wordt geadviseerd bij klachten ramen en deuren dicht te doen en ventilatiesystemen uit te schakelen.