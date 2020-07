Wall Street eindigt handelsdag in mineur

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met beperkte verliezen gesloten. Onder meer het aandeel Twitter leverde in, na een grote hack bij het bedrijf. Op Wall Street ging de aandacht verder uit naar een voorraad bedrijfsresultaten en nieuwe cijfers over de economie.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 26.734,71 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 3215,57 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 10.473,83 punten.

Zorgen over de coronapandemie en de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten werden deels gecompenseerd door positieve economische berichten. De eerste uitkeringsaanvragen in de VS kwamen vorige week uit op 1,3 miljoen, wat een fractie lager is dan aantal vorige week. Daarmee werd de kleinste afname van het aantal WW-aanvragen sinds maart gemeten. De detailhandelsverkopen in de VS namen in juni met 7,5 procent toe op maandbasis. Economen hadden voor juni op een plus met 5 procent gerekend.

Twitter

Twitter ging ruim 1 procent omlaag. De Twitteraccounts van meerdere prominenten en grote bedrijven zijn enige tijd gekaapt geweest door oplichters. Er is om donaties in bitcoins gevraagd op de accounts van bedrijven als Apple en Uber en prominenten als rapper Kanye West, de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en miljardairs Bill Gates, Michael Bloomberg, Amazon-baas Jeff Bezos en Tesla-topman Elon Musk. Twitter zei geen bewijs te hebben dat hackers ook toegang hebben gekregen tot wachtwoorden.

Onder meer medisch concern Johnson & Johnson (J&J) gaf een kijkje in de boeken. De onderneming verkocht afgelopen kwartaal minder medische apparatuur, omdat ziekenhuizen wereldwijd veel reguliere operaties hadden uitgesteld wegens de coronapandemie. Wel werd het bedrijf positiever over de aangepaste winst in heel 2020. Het aandeel steeg bijna 1 procent.

Bank of America

Bank of America noteerde een kleine 3 procent in de min. Het financiële concern zag de winst in het tweede kwartaal flink dalen omdat miljarden extra opzij werden gezet voor verliezen op slechte leningen. Zakenbank Morgan Stanley (plus 2,5 procent) boekte juist een veel hogere winst, dankzij de toegenomen handelsactiviteit op de beurzen.

De euro noteerde op 1,1380 dollar tegenover 1,1433 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 40,69 dollar. Brentolie daalde ook 1,2 procent in prijs, tot 43,26 dollar per vat.