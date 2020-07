De Jonge: verpleeghuizen slechts in uiterste geval weer dicht

Verpleeghuizen gaan bij een onverhoopte tweede golf van de corona-epidemie alleen “in het uiterste geval” dicht voor bezoek. Alles moet in het werk worden gesteld om zo’n ingrijpende maatregel te voorkomen. Dat is een van de lessen die ‘coronaminister’ Hugo de Jonge trekt uit het leed dat de epidemie en de bestrijding ervan hebben aangericht in de ouderenzorg.

“We staan er nu veel beter voor dan in maart”, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. Zo is er veel beter zicht op de verspreiding van het virus. Als het weer ergens de kop opsteekt, kan de uitbraak worden ingedamd voor het virus overslaat naar andere delen van het land, verwacht hij. In een plaats of streek kunnen verpleeghuizen dan bijvoorbeeld minder bezoekers toelaten, maar de rest van Nederland blijft dat dan bespaard.

Dat verpleeghuisbewoners maandenlang geen visite mochten ontvangen of erop uit mochten, heeft een zware tol geëist, erkende De Jonge al meermaals. “Alle inzet is erop gericht het opnieuw inzetten van deze maatregel maximaal te voorkomen.”