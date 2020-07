Nieuwe Surinaamse president wil land weer opbouwen

Toch heeft de kersverse president het vertrouwen dat Suriname weer opgebouwd kan worden, met of zonder steun van buiten. Uit zijn toespraak werd duidelijk dat hij en zijn nieuwe regeringsteam de afgelopen weken al een aantal maatregelen hebben voorbereid om het land uit het slop te halen. Zo komt er een tijdelijke solidariteitsheffing voor politici en ook het bedrijfsleven zal om een bijdrage gevraagd worden. ‘’Maar de grootste bijdrage zal moeten komen van de belastingontduikers. We zullen zorgen dat de zwaarste lasten worden gedragen door de sterkste schouders’’, aldus Santokhi.

Om het grote probleem van de lege staatskas op te lossen wil Santokhi internationale financieringsorganisaties om hulp vragen. Ook wil hij bij bevriende landen aankloppen voor financiële steun. De Nederlandse en Amerikaanse regering hebben volgens Santokhi die hulp toegezegd. Een andere hulpbron waar Santokhi zijn zinnen op heeft gezet is de Surinaamse gemeenschap die verspreid is over de hele wereld, maar vooral in Nederland groot is. Om de samenwerking te intensiveren zal de nieuwe regering een zogenoemd diaspora-instituut in het leven roepen.