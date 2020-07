Dordrecht gaat preventief fouilleren in zes wijken op wapens

Dordrecht gaat vanaf het najaar in zes wijken preventief fouilleren op wapens. De maatregel is onderdeel van een gezamenlijke aanpak van politie, justitie en gemeente om wapenbezit terug te dringen.

Het initiatief komt er omdat Dordrecht een toename signaleert van (vuur)wapengerelateerde incidenten. Jongeren, soms al op hele jonge leeftijd, dragen steeds vaker wapens zoals vuurwapens en messen. Volgens de gemeente gebeurt dit vaak door angst of uit verveling. Ook zouden deze jongeren geen toekomstperspectief hebben of wapens dragen wegens groepsdruk.

Preventief fouilleren wordt mogelijk in de wijken Centrum, Oud-Krispijn, Reeland, Crabbehof, Stadspolders en Sterrenburg. Daar vinden de meeste incidenten met wapens plaats. Zo waren er bijvoorbeeld in het stadscentrum in ruim een half jaar tijd 36 incidenten waarbij een wapen in het spel was.