Inreisverbod versoepeld voor geliefden uit het buitenland

Vanaf 27 juli mogen geliefden uit het buitenland weer naar hun partner in Nederland reizen. Het kabinet heeft besloten het inreisverbod te versoepelen voor mensen met zo’n langeafstandsrelatie, mits zij kunnen aantonen dat er sprake is van een duurzame relatie. In verband met de coronacrisis gold er een inreisverbod vanuit veel landen buiten Europa, waardoor ook geliefden langdurig van elkaar gescheiden werden.