Bouterse hangt Surinaamse president Santokhi ambtsketen om

De plechtigheden, die gepaard gingen met gebeden en culturele uitingen, vonden plaats tijdens een speciale vergadering van het parlement. Door de coronamaatregelen gebeurde dit in een grote tent op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Alleen speciale genodigden en familie waren welkom in de tent. Het grote publiek kon wel alles live volgen via radio-en tv-stations.

Brunswijk is geen onbekende voor Nederland. Zo is hij door het Nederlandse Openbaar Ministerie bij verstek veroordeeld voor drugssmokkel. In de jaren tachtig was hij actief als leider van het Junglecommando waarmee hij tegen het regime van Bouterse vocht. Hij kreeg toen financiële steun van Nederland.