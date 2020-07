Koning klapt als enige bij opening expositie Besmet!

De opening zou oorspronkelijk al op 15 april plaatsvinden, maar daar moest vanwege de uitbraak van de coronapandemie vanaf worden gezien. “We werden ingehaald door de actualiteit”, aldus directeur Amito Haarhuis in zijn welkomstwoord. De extra tijd werd gebruikt om de tentoonstelling aan te vullen en ook aandacht te vestigen op het nieuwe virus. “Nu zijn we met zijn allen diep doordrongen van de impact die een nieuwe infectieziekte kan hebben.”

De oorspronkelijke opzet was om te laten zien hoe uitbraken van besmettelijke ziekten als pest, cholera en pokken het leven kunnen ontwrichten en welke lessen en wetenschappelijke kennis uit die epidemieën zijn voortgekomen. Dat is door de coronacrisis nog duidelijker geworden. Aan de expositie zijn voorwerpen toegevoegd - zoals de wattenstaafjes - die de afgelopen maanden actueel zijn geworden. Ook is er een film over de crisis. “Besmet! is als een brug die het verleden met het nu verbindt”, aldus conservator Mieneke te Hennepe.

Die gaf een gloedvolle inleiding waarvoor koning Willem-Alexander graag wilde applaudisseren, niet wetend dat de overige gasten - onder wie ook RIVM-baas Jaap van Dissel - vooraf was gevraagd juist niet te klappen. De koning keek dan ook verbaasd achter zich toen bleek dat hij de enige was die zijn handen op elkaar bracht. Hij verontschuldigde zich lachend voor het in de war schoppen van het programma.

Het RIVM heeft nauw met het museum samengewerkt voor de expositie. Het instituut meldt dat gedurende de looptijd van de tentoonstelling, tot en met januari 2022, het museum in bepaalde perioden als vaccinatielocatie dient. De congresruimte van het museum wordt dan omgedoopt tot Prikpoli Boerhaave.