Voorarrest verlengd van man die school in Grootebroek binnenreed

De 55-jarige man die begin deze maand met een auto de basisschool van zijn zoon in Grootebroek (Noord-Holland) binnenreed, blijft vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Alkmaar heeft zijn voorarrest donderdag met negentig dagen verlengd.

De man wordt onder meer verdacht van poging tot moord. Hij wordt daarnaast door justitie beschuldigd van vernieling en bedreiging. De man was op woensdagavond 1 juli basisschool ‘t Palet binnengereden. Hij belandde in de gang van de school. Op het moment van zijn actie waren er leerlingen en ouders in het gebouw aanwezig voor een eindfeest. Er vielen geen gewonden.

De politie meldde een dag na het incident dat de man “een conflict had met mensen van de school”. Over de aard van dat conflict wilde de politie niets zeggen. De raadkamer vindt dat de verdenkingen stevig genoeg zijn om de man langer vast te houden en noemt daarbij de impact die het incident had.

De eerste zitting vindt binnen drie maanden plaats. Dat zal nog geen inhoudelijke zitting zijn. Op dit moment wordt er nog onderzoek gedaan, ook naar de persoonlijkheid van de verdachte.