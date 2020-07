Amerikaanse koper verhoogt bod op biotechnoloog Qiagen

Het Amerikaanse Thermo Fischer heeft zijn bod op de Duits-Nederlandse biotechnoloog Qiagen verhoogd. Die stap volgt na klachten van aandeelhouders, die het aanvankelijke bedrag ondermaats vonden. In de periode na Thermo’s eerste bod, dat in maart werd gedaan, zou de maker van diagnosemiddelen door de coronapanemdie veel meer waard zijn geworden.

Thermo Fischer, fabrikant van medische apparatuur, biedt nu 43 euro per aandeel van Qiagen. In het eerste bod was er nog sprake van 39 euro per aandeel, waarmee aan Qiagen een prijskaartje van 8 miljard euro werd gehangen.

De aanpassing lijkt een reactie op kritische open brieven van de vermogensbeheerder Davidson Kempner, die namens verscheidene investeerders een belang van 3,1 procent in Qiagen heeft. De firma beklaagde zich over de hoogte van het bod, en wees erop dat Qiagen in de tussentijd zijn winstverwachtingen wel flink had verhoogd.

Qiagen en Thermo Fischer hebben meerdere aanpassingen aan het overnamevoorstel gedaan. In plaats van driekwart, is nu instemming van net geen 67 procent van de aandeelhouders nodig. Ook belooft Qiagen 95 miljoen dollar te betalen aan Thermo Fischer als die drempel niet wordt gehaald en de deal niet doorgaat.