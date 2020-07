Turkije straft Duits-Turkse journalist voor terreurpropaganda

De Duits-Turkse journalist Deniz Yücel is in Turkije veroordeeld tot 2 jaar en 9 maanden celstraf wegens terroristische propaganda. Yücel zou stemmingmaker zijn geweest voor de verboden PKK, een extremistische beweging van Koerden die een guerrillaoorlog tegen de Turkse staat heeft gevoerd.

Yücel zelf was niet aanwezig bij het bekendmaken van het vonnis. Hij keerde terug naar Duitsland nadat hij ruim twee jaar geleden na een jaar gevangenschap Turkije mocht verlaten. Naar verluidt gingen daar lange geheime onderhandelingen aan vooraf tussen Berlijn en het bewind in de Turkse hoofdstad Ankara. Yücel zou in zijn cel zijn mishandeld.

De Duitser van Turkse komaf was in Turkije correspondent voor het Duitse Die Welt toen hij in februari 2017 werd opgepakt voor spionage en ‘terreurpropaganda’. Dat laatste is een ruim begrip bij Turkse aanklagers. Veel Turkse journalisten zijn wegens dit vergrijp aangepakt. Yücel had maximaal 16 jaar kunnen krijgen.