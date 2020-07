Aantal schademeldingen na aardbeving Loppersum naar 495

Sinds de aardbeving die dinsdag plaatshad in Loppersum zijn 495 schademeldingen gedaan. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van woensdagavond, toen de teller op 267 stond. Het aantal meldingen werd donderdag bekendgemaakt door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat tot 1 juli de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade heette.

Net als op woensdag geldt dat het bij acht meldingen gaat om “een mogelijk acuut gevaarlijke situatie”.

De aardbeving van dinsdag gebeurde rond 17.15 uur en had volgens het KNMI een kracht van 2,7. Het epicentrum lag bij Loppersum. Het is nog niet duidelijk of ook een tweede beving, donderdagochtend vroeg in Siddeburen in Midden-Groningen, heeft bijgedragen aan het aantal meldingen. Die beving had een kracht van 1.8.