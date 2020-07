Veiligheidsberaad: juichverbod niet te handhaven

Het juichverbod in voetbalstadions en bij demonstraties is niet realistisch en niet te handhaven. Dat schrijft de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de Nijmeegse burgemeester Bruls, in een vertrouwelijke brief aan de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), die in handen is van RTL Nieuws.

Het juichverbod is ingesteld omdat het coronavirus zich via juichen, schreeuwen of hard zingen zou kunnen verspreiden. De veiligheidsregio’s moeten hierop gaan handhaven. Bruls liet eerder al weten dat dit praktisch niet te doen is. In zijn brief schrijft hij dat het verbod in strijd is met de wens een geloofwaardige overheid te zijn. “Het verbod op zingen en schreeuwen in groepsverband bij demonstraties en sportwedstrijden staat dusdanig ver af van de maatschappelijke realiteit dat de veiligheidsregio’s dit als een onmogelijke opdracht ervaren.”

Bruls schrijft dat voor iedereen duidelijk is dat het verbod niet gehandhaafd kan worden. “En dat is funest voor de geloofwaardigheid van de overheid, voor het rechtvaardigheidsgevoel van burgers en voor het draagvlak in de samenleving.” Hij roept De Jonge en Grapperhaus dan ook op het schreeuwverbod te schrappen.

Verder wijst Bruls erop dat het verbod moeilijk is uit te leggen, omdat zingen in de kerk en in koren wel is toegestaan. Terwijl dat gebeurt in afgesloten ruimten en demonstraties en sportwedstrijden vooral in de buitenlucht plaatshebben. “Dit bevordert het draagvlak niet”, aldus Bruls. Ook stelt de Nijmeegse burgemeester dat het demonstratierecht een cruciaal recht is in onze democratische rechtsstaat. Dat kan niet zo maar worden ingeperkt. Het schreeuwverbod beperkt dat demonstratierecht wel degelijk. Ook daarom moet volgens Bruls het verbod van tafel.