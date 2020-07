Duitsland wil corona-uitbraken met gerichte lockdowns bestrijden

De ministers bevelen de regeringschefs van de deelstaten aan kleine plaatselijke beperkingen in te voeren als er een uitbraak is. Zij noemen een lokaal uitgaansverbod als een “geëigende manier” om een uitbraak in te dammen. “De afsluiting van hele wijken in bijvoorbeeld Hamburg of Berlijn is niet mogelijk”, staat in de documenten. “Beslissingen moeten ter plaatse flexibel door de autoriteiten worden genomen.”

Een Duitse rechtbank zette begin vorige week een streep door de lockdown in de regio Gütersloh na een corona-uitbraak in een slachterij. De rechters vonden die speciale lockdown voor de tienduizenden inwoners buitensporig en oordeelden dat de overheid meer maatwerk moet toepassen.