Boerenorganisaties sluiten zich nog niet aan bij actiedag FDF

Boerenorganisaties als Agractie en LTO Nederland sluiten zich nog niet aan bij de landelijke actiedag die Farmers For Defence (FDF) voor volgende week woensdag heeft aangekondigd. Agractie wil volgens voorman Bart Kemp eerst weten welke plannen in de maak zijn. Agractie is geen voorstander van acties die veel publiekshinder veroorzaken, zoals snelwegblokkades.