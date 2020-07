Schuldeisers geven moederbedrijf Steps en Miss Etam respijt

Schuldeisers van modeconcern FNG hebben ingestemd met uitstel van betalingen. Het moederbedrijf van Steps, Brantano en Miss Etam hoeft daardoor tot aan het einde van dit jaar geen aflossingen of rente te betalen voor leningen van tientallen miljoenen euro’s.

FNG verkeert al enige tijd in financiële problemen, nadat winkels in België verplicht moesten sluiten om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Daarop vroeg het bedrijf houders van schuldpapieren om uitstel van betalingen.

Voor drie obligatieleningen met een omvang van 20,1 miljoen euro gingen de schuldeisers eerder al akkoord, maar FNG slaagde er niet in om genoeg houders van een lening van 45 miljoen euro achter zich te krijgen. Op een vergadering donderdag stemde ook een meerderheid van deze schuldeisers in met het uitstel.

Eerder werd al bekend dat het met schulden overladen FNG stevig gaat reorganiseren in België. Tegelijkertijd loopt er een onderzoek van de Belgische toezichthouder FSMA naar mogelijke marktmanipulatie door de voormalige directie van het bedrijf. In Nederland kondigde het modebedrijf in januari grootscheepse winkelsluitingen aan.