IJsselland schrapt verbod op demonstreren met trekkers

Het verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen in de veiligheidsregio IJsselland wordt niet verlengd. De burgemeesters van de veiligheidsregio hebben donderdag afspraken gemaakt met de boeren over nieuwe demonstraties. Onder meer is volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio afgesproken dat de boeren in het vervolg demonstraties tijdig zullen melden, zodat vooraf bepaald kan worden wat uit het oogpunt van veiligheid en coronarichtlijnen is toegestaan.