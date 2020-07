Laaglandgorilla geboren in Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen heeft er een laaglandgorilla bij. De geboorte van het gorillajong, woensdagochtend, is de eerste in Nederland in twaalf maanden. “Dat maakt het wel extra bijzonder”, aldus hoofd dierenverzorging Kris Jansen.

“De geboorte van een jong van deze ernstig bedreigde diersoort betekende dat er opnieuw beschuit met muisjes geserveerd werd in ons park, na de geboortes van een rode panda en okapi Guus”, zegt Jansen. Het is de tweede geboorte van een gorilla in het safaripark in Hilvarenbeek. Dat werkt mee aan een fokprogramma van de westelijke laaglandgorilla. In totaal zitten er ruim 400 gorilla’s in dat programma. In dierentuinen in Nederland leven er zo’n 60.

De westelijke laaglandgorilla komt vooral voor in de tropische regenwouden in het Centraal-Afrika en wordt daar ernstig bedreigd door de houtkap. Daardoor verdwijnt hun natuurlijke leefomgeving en hun voedsel. De mensaap eet bijna alleen maar planten, per dag zo’n 20 tot 30 kilo, en wordt gemiddeld 40 jaar oud. Een mannetje kan ongeveer 190 kilo wegen, het vrouwtje met rond de 85 kilo nog niet de helft.