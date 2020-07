Mondkapjesplicht in Franse openbare ruimten

Frankrijk voert vanaf komende week de plicht in om mondkapjes te dragen in afgesloten openbare ruimten. Dit zei premier Jean Castex. Eerder deze week sprak president Emmanuel Macron van een mondjeskapjesplicht vanaf 1 augustus. Castex zei dat hij het idee had dat het beter is er niet mee te wachten en dat de plicht daarom vanaf volgende week gaat gelden.

Het land heeft al een plicht mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer. Dat moet dus straks ook in afgesloten openbare ruimten. Frankrijk heeft tot dusver ruim 173.000 gevallen van het virus vastgesteld en bijna 80.000 patiënten zijn inmiddels genezen. Ruim 30.000 dragers van het virus zijn aan de gevolgen bezweken. Momenteel bevinden zich ruim 480 coronapatiënten in kritieke toestand. Het virus heeft vooral toegeslagen in het noordoosten langs de Rijn en in en rondom de hoofdstad Parijs.