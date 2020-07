Duitse slachterij Tönnies hervat productie na coronalockdown

Het grote Duitse slachtbedrijf Tönnies heeft de productie na een lockdown in de hoofdvestiging in Rheda-Wiedenbrück in beperkte mate hervat. Half juni werd het bedrijf gesloten nadat circa 1400 van de 6000 werknemers besmet bleken met het nieuwe coronavirus. Dat bracht de autoriteiten ertoe plaatselijke en tijdelijke coronamaatregelen af te kondigden in gemeenten rond de slachterij en vleesverwerker Tönnies.

Het is niet duidelijk of het bedrijf toestemming heeft alle activiteiten te hervatten. Vooralsnog mogen 30.000 varkens naar het bedrijf worden gebracht. Dat zijn er zeker vijfhonderd meer dan wat er op één normale werkdag wordt afgeleverd. Er is nog overleg over de hervatting van de hele productie. Het stilleggen van Tönnies heeft een ‘stuwmeer’ aan varkens in stallen veroorzaakt, omdat veebedrijven hun dieren niet meer kwijt kunnen.