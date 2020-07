‘Veel filmtheaters halen eind van het jaar niet’

De Nederlandse bioscopen waren drie maanden gesloten vanwege de coronacrisis. Sinds 1 juli zijn de bioscopen weer open, maar het aantal bezoekers dat mag worden toegelaten, is zeer beperkt. Er is geen enkel uitzicht op een verbetering van deze situatie, waardoor veel filmtheaters nu of op korte termijn in de financiële problemen komen.

Financiële steun van lokale overheden en het Filmfonds bieden nauwelijks een oplossing. Niet alleen de kleine filmtheaters zuchten onder de coronacrisis. Ook Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, maakte onlangs bekend te moeten reorganiseren. Dit gaat gevolgen hebben voor zeker tientallen werknemers van het bedrijf. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.