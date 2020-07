Tv-avond rond ABBA op NPO 3 scoort goed

Een speciale tv-avond over ABBA is woensdagavond goed bekeken. In totaal stonden drie programma’s over de Zweedse popgroep op NPO 3 in de daglijst met de best bekeken 25 programma’s van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).

De meeste kijkers trok een oude registratie van een concert van Agneta, Björn, Benny en Anni-Frid. Hier keken 740.000 mensen naar, goed voor de negende plek in de kijkcijferlijst. De documentaire ABBA Forever boeide 642.000 mensen (12e plaats) en een programma waarin bekende Nederlanders hun favoriete nummers van ABBA deelden, trok 422.000 kijkers (plaats 19).

ABBA won het Eurovisiesongfestival in 1974 met Waterloo en had in de jaren daarna tientallen grote hits met nummers als Mamma Mia, Dancing Queen, The Name of the Game en The Day Before You Came.

Het best bekeken programma van de avond was, traditiegetrouw, het NOS Journaal van 20.00 uur (1,7 miljoen kijkers).