Minder personenauto’s en meer bedrijfswagens gestolen

Het aantal auto’s dat in de eerste helft van dit jaar werd gestolen is met bijna 10 procent afgenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Amsterdam daalden de autodiefstallen flink (-19 procent), in Rotterdam is juist sprake van een forse toename (16 procent) meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).