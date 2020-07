‘Wisselend beeld bij onlinebestedingen in eerste kwartaal’

Volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org, die circa 70 procent van de markt vertegenwoordigt, gingen de totale bestedingen in het eerste kwartaal met 4 procent omlaag tot 6 miljard euro. Het onderzoek door GfK werd gedaan onder circa 7500 consumenten en aangevuld met retailonderzoek.

“Ondanks dat we in Nederland te maken hebben gehad met een gedeeltelijke lockdown en deze pas halverwege maart in werking trad, is de impact van corona op de online consumentenbestedingen in het eerste kwartaal van dit jaar al groot geweest”, concludeert Thuiswinkel.org. De groei van de onlinebestedingen als gevolg van corona zal volgens de organisatie vooral in tweede kwartaal zichtbaar worden.

Dienstensector

In de dienstensector, waartoe de luchtreizen en de dagjes weg behoren, was sprake van een daling van de consumentenbestedingen met 29 procent. Bij de producten werd juist een groei met 19 procent gemeten.

Het totaal aantal transacties steeg met 8 procent tot 69 miljoen. Het beeld hier was gelijk aan de uitgaven. Zo daalde het aantal aankopen van diensten met 30 procent, terwijl het aantal aankopen van producten bij de verschillende productcategorieën met 17 procent groeide. Diensten zijn goed voor 10 procent van het totaal aantal aankopen online.

Aan pakketreizen werd in het eerste kwartaal 50 procent minder besteed dan een jaar eerder. Losse vliegtickets en accommodaties werden 28 procent minder verkocht. Bij de producten laten vrijwel alle productcategorieën een groei van uitgaven en transacties zien. Alleen aan kleding werd minder geld uitgegeven.