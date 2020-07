Amsterdam Museum in dilemma na restauratie schilderij

Het Amsterdam Museum zit in een dilemma na de afgeronde restauratie van een schilderij van Bartholomeus van der Helst. Op het schilderij ‘Overlieden van de Handboogdoelen’ uit 1653 werd een deel van een jongetje teruggevonden, dat eerder niet meer zichtbaar was. Restauratoren, conservatoren en experts vragen de museumbezoekers nu om hulp of ze het schilderij zo moeten laten, of het jongetje compleet moeten reconstrueren.

Na het weghalen van oude overschilderingen zijn een hoedje, voeten en benen van een jongetje tevoorschijn gekomen, dat naast twee andere jongetjes staat. Uit kopieën van het originele schilderij was bekend dat dit derde jongetje zich daar moest bevinden, maar de figuur is slechts voor de helft bewaard.

Het werk van Van der Helst wordt vrijdag toegevoegd aan de permanente tentoonstelling van het Amsterdam Museum ‘Groepsportretten van de 17e eeuw’ in de Hermitage. Het museum, dat gaat over de geschiedenis van Amsterdam, hoort dan graag de mening van de bezoekers over het dilemma.

Het schilderij wordt met uitleg over de restauratie gepresenteerd, samen met de originele zilveren objecten die zijn afgebeeld op het schilderij. Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat de Hollandse meester is overleden.