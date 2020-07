Tweede aardbeving in week tijd in Groningen: 1.8 in Siddeburen

Na de aardbeving van dinsdag bij Loppersum is in Groningen opnieuw een beving geweest. In Siddeburen, in Midden-Groningen, vond even voor 03.00 uur een beving plaats met een kracht van 1.8, aldus het KNMI. Tientallen inwoners meldden de beving die ze, in de meeste gevallen, uit hun slaap had gehaald. Er zijn nog geen berichten over schade.