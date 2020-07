Trump vervangt campagneleider herverkiezing

Parscale was sinds begin 2018 hoofd van Trumps herverkiezingscampagne. Ook was hij betrokken bij diens eerste gooi naar het presidentschap in 2015. Bill Stepien, die al onderdeel uitmaakte van het campagneteam, is het nieuwe hoofd. Parscale krijgt een andere rol.

“Beiden waren zeer betrokken in onze historische overwinning in 2016”, schreef Trump op Facebook over Parscale en Stepien. “Ik kijk ernaar uit samen een grote en zeer belangrijke tweede overwinning te behalen.”

Verschillende Amerikaanse media berichtten dat Trump niet tevreden zou zijn met de recente koers die Parscale uitzette voor de campagne. Onder meer een verkiezingsrally in Tulsa (Oklahoma) vorige maand leverde Trump een golf van kritiek op, omdat hij tijdens de coronacrisis een massabijeenkomst hield. Ook bleek later dat twee aanwezige campagneleden besmet waren met corona.

Trump, die in de meest recente peilingen achterloopt op zijn Democratische uitdager Joe Biden, zou behalve de kritiek ook ontstemd zijn over het feit dat een deel van de verkiezingsrally in Tulsa werd afgelast wegens een gebrek aan publiek.