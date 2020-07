Willem-Alexander opent expo over besmettelijke ziekten

Koning Willem-Alexander opent donderdagmiddag om 14.00 uur de tentoonstelling Besmet! in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Die gaat over de uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten. De tentoonstelling zou eigenlijk in april openen, maar werd ingehaald door de actualiteit en moest vanwege de uitbraak van het coronavirus drie maanden worden uitgesteld.