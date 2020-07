Baarn akkoord met stap in herontwikkeling Paleis Soestdijk

De gemeenteraad van Baarn heeft een stap gezet naar de herontwikkeling Paleis Soestdijk door woensdagavond in te stemmen met een voorstel om het bestemmingsplan voor het paleis aan te passen.

Het paleis is in handen van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Die wil innovatieve bedrijven een locatie bieden waarin die zich kunnen etaleren. Verder komt er een hotel, restaurant en luxe appartementengebouwen. Die moeten worden gebouwd op terreinen nabij het voormalige woon- en werkpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard. En juist dat is een heikel punt voor veel partijen, omdat er bos moet worden gekapt.

Ook het parkeren en het aantal evenementen in de voortuin van het paleis baren zorgen. Om zorgvuldig te werk te kunnen gaan, heeft de raad daarom tevens besloten om zich bij volgende stappen te laten adviseren door een externe deskundige.