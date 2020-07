EU-president: Dit is het moment voor een deal over herstel

Alle aandacht op de EU-top vrijdag in Brussel moet zijn gericht op duurzaam herstel van de coronacrisis in Europa. “Een deal is essentieel. Dit is het moment”, schrijft EU-president Charles Michel in zijn uitnodigingsbrief aan de 27 regeringsleiders en staatshoofden. Zij komen vrijdag in Brussel bijeen om te onderhandelen over de meerjarenbegroting (MFK) van de EU van 2021 tot en met 2027 en het daaraan gekoppelde herstelfonds van 750 miljard euro.