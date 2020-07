'Kanye West zet toch stap richting deelname aan verkiezingen'

De rapper maakte begin juli via Twitter bekend een gooi te willen doen naar het presidentschap, nadat hij eerder nog vol lof was over zittend president Donald Trump. Hij zou zich minder dan twee weken later volgens een adviseur weer hebben bedacht. Uit een peiling was naar voren gekomen dat de steun voor zijn kandidatuur minimaal was.

De partij van West wordt BDY genoemd. Die afkorting zou staan voor Birthday Party (Verjaardagspartij).