Prominente arts Fauci over optreden Witte Huis: beetje bizar

Fauci is een belangrijke gezondheidsadviseur van de regering van Trump, maar die lijkt niet onverdeeld gelukkig te zijn met de expert. De directeur van het nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten pleit voor ingrijpende maatregelen om de uitbraak van het coronavirus een halt toe te roepen. Hij zou binnen het Witte Huis als te pessimistisch en negatief worden gezien.

Het Witte Huis opende onlangs de aanval op de arts, die ook kritiek heeft gekregen van Trump. Anonieme medewerkers lekten een lijst naar de media met uitspraken die Fauci heeft gedaan over het virus. Zo wilden ze laten zien dat de toparts het vaak mis heeft gehad. “Ik kan in mijn wildste dromen niet bedenken waarom ze dat zouden willen doen”, reageert Fauci tegenover het tijdschrift. “Ik denk dat ze nu inzien dat het niet verstandig was, want het straalt alleen negatief op hen af.”

De arts zegt dat hij de kwestie ook heeft aangekaart bij de stafchef van de Trump, maar die zei volgens hem van niets te weten. “Uiteindelijk is dit schadelijk voor de president”, zei Fauci. “Als medewerkers zoiets verspreiden en de hele wetenschappelijke gemeenschap en de pers gaan ertegenin, dan is het uiteindelijk schadelijk voor de president.”