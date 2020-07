Gouverneur Oklahoma besmet met coronavirus

De gouverneur van de Amerikaanse staat Oklahoma heeft positief getest op het coronavirus. Kevin Stitt is voor zover bekend de eerste gouverneur die het besmettelijke virus heeft opgelopen, bericht de krant The Oklahoman.

De Republikein Stitt zei tegen de pers dat hij regelmatig is getest en zich nog steeds “prima” voelt. Stitt is volgens de krant nauwelijks in het openbaar gesignaleerd met een mondkapje, al heeft hij inwoners van zijn staat wel geadviseerd die te dragen op plaatsen waar het niet mogelijk is om voldoende afstand te houden tot andere mensen.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door de pandemie. Bij meer dan 3,4 miljoen mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen en het dodental is de 136.000 al voorbij.