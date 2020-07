Grapperhaus: geen seconde spijt van vroege steun aan De Jonge

Grapperhaus sprak zich, samen met voormalig CDA-leider Sybrand Buma, al snel uit voor De Jonge, vlak nadat de zorgminister zijn kandidatuur bekend had gemaakt. Mona Keijzer, die als staatssecretaris van Economische Zaken ook in het kabinet zit, meldde zich daarna als kandidaat, later maakten Omtzigt en Kamerlid Martijn van Helvert hun kandidatuur bekend.

Dat De Jonge door de steunbetuigingen van partijprominenten overkwam als 'establishmentkandidaat' is iets dat alleen in de media een beetje speelde, meent Grapperhaus. "Daar haal ik echt mijn schouders over op." De minister vindt het volkomen logisch dat hij zijn voorkeur heeft uitgesproken. "Van mij mag worden verwacht dat ik me uitspreek. Ik vind niet dat je je op de vlakte moet houden. Dat is een persoonlijke opvatting, maar ik vind dat je moet zeggen wat er met de partij moet gebeuren."

Geen verdeeldheid

Waar Grapperhaus en staatssecretaris Raymond Knops zich al snel voor De Jonge uitspraken, gaf minister van Financiën Wopke Hoekstra aan dat hij bereid is voor Omtzigt het kabinet in te gaan. Toen Mona Keijzer na de eerste stemronde afviel, riep zij haar kiezers (11,6 procent) op om op Omtzigt te stemmen. Die scoorde in de tweede ronde inderdaad bijna 10 procentpunt hoger dan in de eerste ronde, toen hij 39,7 procent van de stemmende CDA-leden achter zich kreeg.

Van verdeeldheid in de partijtop is volgens Grapperhaus geen sprake. Er is even fel gestreden, en "vervolgens moet je allemaal een beetje op adem komen en dan weer met elkaar verder", zegt de bewindsman. Hij heeft er vertrouwen in dat dat wel goed komt, het CDA is volgens hem immers een "partij van verzoening".