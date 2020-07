Van der Gijp wil verder met Derksen en Genee in ander format

René van der Gijp weet zeker dat Veronica Inside na de veelbesproken rel van vorige maand niet meer terugkeert op televisie. Volgens de voetbalanalist is het programma in de huidige vorm "opgeblazen" en zou het ongeloofwaardig zijn als ze ermee door zouden gaan. De oud-voetballer staat wel open voor nieuwe formats waarin hij, Johan Derksen en Wilfred Genee eventueel terugkeren.

"Johan en ik hebben besloten dat we niet op dezelfde voet verder gaan. Daar blijf ik bij. VI komt niet meer terug", zegt Van der Gijp tegen BuzzE. Een eventueel gesprek met Talpa zou niets oplossen, denkt hij. "Nee hoor, Johan is er ook wel uit. In dezelfde setting doen we dit niet meer."

"We hebben Talpa de mogelijkheid gegeven om na te denken over een andere opzet." Dat kan gewoon, vindt hij: "Wilfred heeft ons misschien laten vallen maar hij heeft ook geen moord gepleegd. Laten we het even afwachten". Volgens Van der Gijp is er een tijdje terug al gesproken over een eventueel dagelijks programma met het VI-trio. Hij staat daar nog steeds voor open.

Niet voetbalgericht

"Ik weet niet hoe het daar nu mee staat, ik heb er niets meer van gehoord", zegt de analist. Volgens hem zou het programma sowieso een andere naam krijgen en niet voetbalgericht zijn. Bovendien zou het naar SBS6 gaan en ook andere vaste gasten krijgen. "Misschien heb ik zelf roet in het eten gegooid. Ik heb gezegd dat ik ook wel een of twee avonden thuis wil zijn voor m'n zoon waar ik voor moet zorgen. Dat begrepen ze ook wel."

"Maar de tijden van bandje, publiek, Danny Vera: dat is gewoon voorbij", aldus een stellige Van der Gijp. "Het programma zoals het was is opgeblazen. Dat moeten we ook niet meer willen."

Gedoe

"Of ik het jammer vind? Nee joh, totaal niet", aldus Van der Gijp. "Een grapje maken en het hele land is in rep en roep. Wat een gedoe. Mensen die sponsors gaan bellen, mensen die in de war raken, mensen die je voor racist en homofoob uitmaken. Dan denk ik: joh, waar ben je toch mee bezig. Ik ben straks zestig jaar, ik ga daar niet meer aan meedoen. Johan en ik hebben geen één keer tegen elkaar gezegd: 'goh jammer hé'. Misschien is het er ook wel tijd voor. We gaan gewoon iets anders doen en dan zien we wel weer."

Van der Gijp denkt dat Talpa misschien wel blij is dat hij en Derksen hun contract hebben ingeleverd en ieder zes ton aan zich voorbij laten gaan. "We zitten tenslotte ook in coronatijd. We verdienen een hoop geld. Voor hetzelfde geld denkt John de Mol nu: daar ben ik mooi van afgekomen, van dat salaris."