Merkel belt met Poetin over onder meer Oekraïne

Bondskanselier Angela Merkel heeft met de Russische president Vladimir Poetin over de slepende strijd in Oekraïne en andere kwesties gesproken. In 2014 grepen met steun van westerse mogendheden pro-Europese Oekraïners de macht in het land. Dat leidde tot strijd in het economisch en cultureel op Rusland gerichte oosten waar delen zich feitelijk afscheidden.

Diplomatieke pogingen die in de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn gedaan de strijd te beëindigen, zijn praktisch nauwelijks geslaagd, maar hebben wel overeenkomsten tussen de betrokken partijen opgeleverd. Merkel en Poetin stelden in hun telefoongesprek dat die afspraken over het vreedzaam stoppen van de oorlog in praktijk moeten worden gebracht. Ze spraken ook over de strijd in Libië en een wapenembargo tegen Iran, volgens een Duitse regeringswoordvoerder.