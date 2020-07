Zakenbank Goldman Sachs profiteert van handelsdrift

Goldman Sachs heeft de inkomsten in het tweede kwartaal flink zien toenemen, waarbij het concern profiteerde van toegenomen handelsactiviteit op de financiële markten. Nu die een opmerkelijk herstel tonen na de coronadip in maart, stijgt de vraag naar handelsdiensten van de zakenbank ook hard.

De omzet kwam uit op 13,3 miljard dollar. Dat staat gelijk aan een stijging van 41 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en is de op één na hoogste kwartaalomzet van Goldman Sachs. Daarbij stegen de vergoedingen die de bank opstreek voor de handel in aandelen, obligaties en grondstoffen met 93 procent tot 7,2 miljard dollar.

Het nettoresultaat steeg op jaarbasis een fractie tot 2,4 miljard euro. Dat de winst niet harder steeg, kwam onder andere doordat Goldman Sachs meer geld apart zette voor leningen die door de crisis mogelijk niet worden terugbetaald. Deze voorzieningen liepen op tot 1,6 miljard dollar, tegenover 937 miljoen dollar in het eerste kwartaal.

De resultaten van de Amerikaanse zakenbank overtroffen ruimschoots alle verwachtingen op Wall Street. De klinkende resultaten van de bank werpen te midden van de crisis mogelijk ook kritische vragen op over het stimuleringsbeleid van de Federal Reserve, waarschuwt marktonderzoeker Opimas. De biljoenen dollars die de centralebankenkoepel in de economie heeft gepompt, lijken via gestegen beurskoersen vooral zakenbankiers ten goede te komen en niet de reële economie.