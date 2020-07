Omtzigt baalt van verlies: 'fotofinish' doet pijn

Pieter Omtzigt baalt ervan dat hij geen lijsttrekker wordt voor het CDA. “Ik had echt graag de lijst willen aanvoeren”. Vooral dat hij in “een fotofinish” verloor van rivaal Hugo de Jonge emotioneerde hem, zei hij direct na de bekendmaking. “Dat doet een klein beetje pijn.”

Het verschil tussen hem en De Jonge was maar 258 stemmen. Omtzigt realiseert zich dat hij nog maar 130 mensen extra had moeten overhalen om de politiek leider van de christendemocraten te worden. Hij zegt wel trots te zijn op wat hij heeft bereikt in zo’n korte tijd.

Omtzigt schaarde zich meteen achter De Jonge. “We hebben een mooi CDA-team waarmee we de verkiezingen ingaan.” De Jonge zei in zijn overwinningsspeech Omtzigt als ‘running mate’ te willen, maar Omtzigt zei nog niet te weten wat dat precies inhoudt. Hij gaat er wel van uit dat zijn verhaal een plek zal krijgen in de aanloop naar maart, als de Kamerverkiezingen worden gehouden.

Onafhankelijk

De CDA’er zei dat hij zijn rol als redelijk onafhankelijk Kamerlid binnen de fractie nog graag voortzet. “Die rol doe ik met veel plezier en die ga ik voortzetten.”

Op de vraag of hij na de verkiezingen ook in de Tweede Kamer blijft, gaat Omtzigt niet direct in. Als hij wel lijsttrekker was geworden, had hij de CDA-fractie geleid, met wellicht Wopke Hoekstra als premier of vicepremier in het kabinet. “Maar als ik niet de lijsttrekker ben, en dat ben ik niet, ben ik ook niet de eerste die bepaalt hoe en waar we terechtkomen.”

Hugo de Jonge wil Omtzigt op nummer twee van de lijst, maar daarvan was Omtzigt zelf nog niet op de hoogte. “Waar ik vanuit ga is dat ik een rol krijg waarbij ik mijn idealen goed kan vormgeven”, zegt de politicus. “En dat kan ik uitstekend doen in de Kamer.”