Heerma: lijsttrekkersstrijd was goede keuze voor CDA

“Ik denk dat best veel partijen zich achter de oren zullen krabben met het gevoel: hadden wij dit ook maar aangedurfd”, aldus Heerma. Het CDA is de enige grote partij waarbij een strijd om het leiderschap wordt gevoerd. Veel partijen kunnen zich de felle strijd binnen de PvdA voor de vorige landelijke verkiezingen nog herinneren. Die tweestrijd leverde de partij vooral schade op. De sociaaldemocraten leden een historische nederlaag.

Dat bij het CDA slechts iets meer dan de helft van de stemmen naar De Jonge ging, en 49.3 procent naar Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, betekent volgens Heerma niet dat het CDA is verdeeld. “Volgens mij vertegenwoordigen de beide kandidaten twee krachten die onder de leden enorm veel waardering krijgen. Dat is de heel bestuurlijke kracht van Hugo de Jonge en de bijna activistische volksvertegenwoordiging van Pieter Omtzigt. Ik denk dat we met Hugo als lijsttrekker en Pieter naast hem een heel mooie campagne tegemoet gaan.”

Heerma nam het fractievoorzitterschap van voormalig partijleider Sybrand Buma over, toen die vorig jaar afzwaaide om burgemeester van Leeuwarden te worden. Omtzigt zal de voorzittershamer niet van hem overnemen, verwacht Heerma, die vanaf het begin duidelijk heeft gemaakt de fractie als ‘tussenpaus’ te leiden.