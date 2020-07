België durft besluit over versoepelen coronamaatregelen niet aan

België durft het niet aan om nu al een besluit te nemen over verdere versoepeling van de beperkende coronamaatregelen per 1 augustus. Het aantal besmettingen zit de laatste week opnieuw in de lift. “Het reproductiegetal is boven 1, waardoor het virus aan kracht wint”, zei premier Sophie Wilmès na afloop van overleg in de Nationale Veiligheidsraad. “Dat is niet goed. De situatie mag zeker niet erger worden.”

De experts en politieke leiders komen over een week opnieuw bijeen om de ontwikkelingen te bekijken en een besluit te nemen. Vooral de evenementen- en cultuursector hadden gehoopt op goed nieuws over bijvoorbeeld hogere bezoekersaantallen. Massa-evenementen en heropening van het nachtleven vanaf 1 september blijven onzeker.

Het aantal besmettingen stijgt weer sinds een aantal dagen. Woensdag werd bekend dat een 18-jarig meisje in Brussel is overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het slachtoffer had al gezondheidsproblemen voor ze het virus kreeg. Het is de tweede jongere in België die is bezweken aan het virus. In maart overleed een 12-jarig meisje in Gent.