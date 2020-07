Duitse politie zoekt verder naar ‘Rambo van Oppenau’

De Duitse politie maakt rond het Duitse Oppenau in het Zwarte Woud nog steeds jacht op een gewapende man die zondag de dienstwapens van vier politiemensen heeft afgepakt en in de bossen bij de plaats is verdwenen. Het lijkt er op dat hij een soort manifest heeft achtergelaten.

Volgens een woordvoerder van de politie is het echter niet zeker dat de tekst van de 31-jarige ‘Rambo van Oppenau’ is. Op 2 velletjes gaat het over de toenemende technologisering van het leven en het eenvoudige leven in de bossen. Volgens Duitse media werd het schrijven in een plaatselijke horecagelegenheid gevonden. Volgens de politie valt er geen politieke richting uit op te maken.

Ondertussen wordt Oppenau scherp door de politie in de gaten gehouden en zijn ook speciale eenheden aanwezig. Een speciaal team van de politie loopt rond om de bevolking te informeren.

De man zonder vaste woonplaats had de politiemensen bij een controle zondagochtend met een vuurwapen bedreigd en hen gedwongen hun dienstpistool af te geven. Daarna vluchtte hij het bos is waar hij goed thuis is.